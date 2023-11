Due Mari, ok della Provincia. Passa la mozione bipartisan

di Gaia Papi

AREZZO

Mentre una settimana fa il consiglio comunale approvava il completamento della Due Mari fino a Palazzo del Pero; ieri è stata la volta dell’approvazione da parte del Consiglio Provinciale. La mozione presentata dal consigliere Simon Pietro Palazzo, che vede la firma anche del consigliere di maggioranza Marco Morbidelli e del consigliere di minoranza Valentina Vaccari, a favore della realizzazione dell’opera pubblica E78, è stata approvata anche in questo caso all’unanimità. Il presidente della Provincia Alessandro Polcri e tutto il Consiglio Provinciale, "Attraverso questo atto intendono ribadire l’interesse strategico per l’intero territorio della realizzazione dell’opera pubblica E78, la "Due Mari", infrastruttura viaria di congiungimento da Grosseto a Fano. Un’opera che il territorio richiede da decenni e che di recente Anas, per conto del Ministero dei lavori pubblici, ha riavviato le procedure con la conferenza dei servizi, per l’approvazione del progetto definitivo". "L’Amministrazione provinciale, che ha già espresso il proprio parere positivo, rafforza un percorso di condivisione a fianco del Comune e dei Comuni interessati, al fine di salvaguardare nel migliore dei modi gli aspetti afferenti ai cittadini, all’ambiente, al territorio ed al paesaggio" fanno sapere dalla Provincia.

Proprio per recepire le istanze dei cittadini era stato presentato in consiglio comunale l’emendamento, poi votato all’unanimità. Una delibera diventa propedeutica alla prossima conferenza dei servizi dove il Comune si farà forte del pronunciamento dell’assemblea per fare valere le sue ragioni e quelle dei cittadini. Il consiglio comunale una settimana fa era partito dal presupposto dell’importanza della realizzazione della Due Mari per lo sviluppo del territorio. Al contempo erano state individuate, grazie anche al lavoro dei comitati cittadini, alcune criticità su alcuni svincoli. Nello specifico il consiglio comunale ha chiesto di prevedere una soluzione a livelli sfalsati di traffico al posto della rotatoria tra viale Leonardo da Vinci e viale Fratelli Rosselli. Inoltre, a proposito del sovrappasso di via Salvadori, è stato chiesto che tale soluzione venga eliminata e sostituita da un percorso alternativo che preveda un sottopasso fra via Padre Teodosio e via dei Frati e che poi s’innesti nell’attuale rotatoria di San Lazzaro. Infine, in merito al raccordo tra la Umbro Casentinese Romagnola e la Senese Aretina all’altezza di Olmo è stato chiesto che venga dimostrata l’adeguata capacità della rotatoria prevista a smaltire i flussi traffico.