Due ipotesi in campo e il consiglio aperto

Seduta congiunta di consiglio provinciale e consiglio comunale convocata per giovedì prossimo alle 15 nella Sala dei Grandi del palazzo della Provincia sulla localizzazione della stazione Medioetruria. È richiesta dalle 12 di giovedì 9 alle 15 di martedì 14 gennaio la prenotazione al link web https://provincia.arezzo.it/consiglio-aperto-av-2025/ da parte dei rappresentanti di enti e istituzioni e dei cittadini, singoli o in rappresentanza di associazioni o comitati, che intendono intervenire in presenza, per ermettere un’adeguata organizzazione dei lavori consiliari. La seduta potrà essere seguita in diretta sul link https://provincia.arezzo.it/consiglio-aperto-av-2025/

Torna dunque all’ordine del giorno Medioetruria. Si tratta di un progetto messo nel cassetto dal alcuni anni e che prevedeva una stazione per treni ad alta velocità sull’esempio di Mediopadana a Reggio Emilia. Come noto sono due le ipotesi: Rigutino che ha dalla sua parte il conforto della geografia ferroviaria (i binari della linea lenta sono a un passo) e della convenienza economica. Ma il ministero dei Trasporti ha finanziato l’ipotesi Creti. Una stima fatta prima di Covid, guerre e inflazione galoppante parlava di una quarantina di milioni. Probabile che con l’aumento di materie prime ed energia si sfiori il doppio. I soldi per costruirla arriverebbero dai risparmi di Ferrovie derivanti dall’impiego del Pnrr per altri progetti già pronti.