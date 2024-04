Due giorni di eventi con Vivi il Pionta. Al via la rigenerazione degli spazi urbani

Due giorni di ricche iniziative per ripensare gli spazi urbani quelli che si terranno l’1 e il 2 maggio al Pionta. Arriva "Vivi il Pionta" un evento di festa e rigenerazione sociale urbana del Parco, luogo ricco di memorie storiche, culturali e sociali per la città di Arezzo, che ha bisogno di riappropriarsi di un’identità positiva. Si arricchisce così di una nuova iniziativa la progettualità sviluppata dalla rete del Progetto Genius loci, memoria, identità: realizzare un presidio culturale nel Parco del Pionta, con capofila il Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena nella sede di Arezzo e i partner Isia Firenze e Chille de la balanza, grazie alla collaborazione con Sosta Palmizi, Semilita Atelier e altre associazioni del territorio. Per l’Università di Siena il progetto è stato realizzato dal team di ricerca composto da Francesca Bianchi, Sebastiano Roberto, Carlo Orefice, Mario Giampaolo e Gozde Yildiz del Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive. Nella prima giornata "Pionta in festa", che si terrà mercoledì 1 maggio, sono previste performance a cura delle associazioni culturali e sociali che operano nel quartiere e organizzano da tempo eventi nel Parco. Dalle 10.30 alle 19 sono in programma numerose attività: un laboratorio di Geodanza, una camminata etnobotanica, una merenda solidale, narrazioni ad hoc coordinate dall’Associazione Donne Insieme e la performance itinerante a cura di Sosta Palmizi. La seconda giornata, il 2 maggio, è dedicata al Convegno "Il senso delle panchine. Memora e nuova socialità nei parchi storici contemporanei", dalle 9.15 alle 17 nell’Aula 1 e nell’Aula Teatro del campus sulla rigenerazione degli spazi pubblici.

A.B.