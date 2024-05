Due culle neonatali per l’ospedale di Arezzo

Arezzo, 9 maggio 2024 – Due culle neonatali per il cosleeping (next-to-me) sono state donate al reparto Rooming In dell'ospedale di Arezzo. Una donazione importante che arriva dal Rotary Club Arezzo Est che ieri mattina ha consegnato le due culle alla dottoressa Letizia Magi, direttrice Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, e al dottor Ciro Sommella, direttore Ostetricia e ginecologia ospedale di Arezzo.

"Questa importante donazione è stata possibile grazie alla organizzazione di una lotteria e alla generosità dei molti soci – spiega il presidente del Rotary Club Arezzo Est, Marco Montini - Le nostre iniziative nascono dall’ascolto delle esigenze e dalla volontà di rispondere in modo fattivo ai bisogni che ci vengono segnalati. Quando si parla di bimbi, inoltre, siamo ancora più sensibili”.

"Questa donazione del valore di 2300 euro - spiega Letizia Magi - andrà a potenziare i dispositivi specifici presenti nel nostro reparto per rendere ancora più accogliente e sicura la permanenza del neonato in ospedale, accanto al letto della mamma per tutta la degenza. Il nostro desiderio è quello di ampliare la dotazione di culle che possano permettere al neonato di dormire accanto alla mamma in piena sicurezza”.

Per quanto riguarda il numero di nascite, dall’inzio dell’anno ad oggi, c’è stato un leggero incremento rispetto allo stesso periodo del 2023 con 463 parti registrati fino all’8 maggio. Parti che nel 2023 sono stati in tutto 1315 all’ospedale San Donato, con una leggerissima flessione rispetto al 2022.