Due culle neonatali per il San Donato. Il regalo del Rotary

Due culle neonatali per il cosleeping (nex-to-me) sono state donate al reparto Rooming In del San Donato. Una donazione importante che arriva dal Rotary Club Arezzo Est. "Questa donazione del valore di 2300 euro - spiega la dottoressa Letizia Magi, direttrice neonatologia e terapia intensiva neonatale - andrà a potenziare i dispositivi specifici presenti nel nostro reparto per rendere ancora più accogliente e sicura la permanenza del neonato in ospedale, accanto al letto della mamma per tutta la degenza".