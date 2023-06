Droga, trovati a spacciare eroina in viale Giotto

Arezzo, 6 giugno 2023 – Trovati a spacciare in viale Giotto, una denuncia.

Intorno alle 21 gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, intenti ad effettuare un servizio di perlustrazione e controllo al parco Giotto, hanno notato due persone nei pressi dell’ingresso, in viale Giotto, avvicinare cittadini a passeggio, tentando con loro un approccio sospetto.

Appena i due giovani si sono accorti della presenza della Polizia, hanno tentato una fuga separandosi uno verso via Lorenzetti e l’altro verso Piazza Giotto.

I poliziotti delle Volanti si sono messi all’inseguimento dei due, riuscendo a fermarli subito dopo. Nel tentativo di fuga uno dei due si è disfatto di un involucro prontamente recuperato dagli operatori e contenente 7 dosi di eroina.

A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre 1300 euro. I due sono stati fotosegnalati in Questura per verificare le esatte generalità e la loro posizione sul territorio italiano.

Al termine degli accertamenti, uno dei due è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di droga ai fini di spaccio e per irregolarità circa la normativa sull’immigrazione. Droga, denaro e un telefono cellulare venivano sequestrati e messi a disposizione del Sostituto Procuratore di turno.