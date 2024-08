Dramma sul lavoro. Operaio fuori pericolo

BUCINE

È stabile l’operaio di 60 anni che venerdì pomeriggio si è ustionato mentre lavorava in una ditta di autotrasporti di Badi Agnano, nel comune di Bucine. Il paziente è ricoverato al Centro Ustioni dell’ospedale Cisanello di Pisa, dove i medici hanno riscontrato ustioni di primo e secondo grado sul 30% del corpo. L’uomo, nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento sono in corso indagini condotte dagli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire i contorni della vicenda. Tutto è accaduto in un attimo, attorno alle 15 di due giorni fa. La vittima si stava occupando di riempire di benzina il motorino di una pompa, un’operazione che molto probabilmente era abituato quotidianamente a svolgere, quando inavvertitamente del liquido è caduto su alcune parti incandescenti.

Immediatamente la reazione ha provocato un’enorme fiammata che ha letteralmente investito l’uomo in più parti del corpo. Dall’azienda è partita nel giro di una manciata di secondi la richiesta d’aiuto alla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est, mentre l’operaio veniva soccorso in un primo momento dai presenti che avevano assistito all’accaduto. Sul posto è intervenuta in breve tempo la Misericordia di Loro Ciuffenna, l’automedica dell’ospedale del Valdarno, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni. I sanitari, viste le bruciature presenti sul corpo dell’uomo, hanno chiamato l’elisoccorso Pegaso 1 che ha provveduto a trasferirlo con urgenza all’ospedale Pisa in codice rosso, dopo averlo stabilizzato. Un volo della speranza, che ha fatto temere il peggio per l’operaio della ditta valdambrina. Per le ustioni riportate l’uomo sarà costretto ad una riabilitazione non certo breve.