Doppio schianto Traffico in tilt

Paura nelle strade della Valdichiana. Ieri due incidenti in poche ore. Il primo si è verificato lungo la Sr 71, a Castiglion Fiorentino, tra Montecchio Vesponi e Mezza Via. Lo scontro, tra due auto, probabilmente un frontale, si è verificato di prima mattinata: verso le 8 circa. Traffico che è stato fortemente rallentato a seguito dell’incidente. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della municipale di Castiglion Fiorentino e i vigili del fuoco. Per fortuna non sono gravi le conseguenze, solo due lievi feriti. Evitato il peggio anche nel secondo scontro verso l’ora di pranzo, a Monsigliolo nel Cortonese, appena prima del bivio verso Montecchio del Loro. Anche qui si tratterebbe di uno scontro frontale tra due auto ma, nonostante i danni alle vetture, non si sono registrate particolari conseguenze.