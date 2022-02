Doppio colpo nella notte nelle filiali di San Cipriano e Cavriglia di Banca Valdarno

Arezzo, 18 febbraio 2022 - Due colpi nel giro di pochi minuti la notte scorsa alle filiali di San Cipriano e Cavriglia di Banca Valdarno. Tra le 2 e le 3 una banda composta da almeno tre persone, tramite una effrazione delle porte, è penetrata all’interno. I malviventi si sono impossessati delle cassette contenenti il denaro contante a disposizione dei bancari. Si tratta di cassette non murate, che quindi sono state asportate con relativa facilità. Il danno è in corso di quantificazione, ma, come hanno confermato le forze dell’ordine, ammonta a svariate decine di migliaia di euro. Risparmiati gli sportelli bancomat. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni.