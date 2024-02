Doppietta a teatro. Stasera al Verdi e al Capodaglio

Appuntamento a teatro. Questa sera alle 21:15, al Verdi di Monte San Savino torna la stagione teatrale con la libera trasposizione sulla scena de "Il fantasma di Canterville" tratto dal racconto di Oscar Wilde di e con Angela De Gaetano per la regia Tonio De Nitto. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Virginia, una ragazza sensibile e generosa, va ad abitare con la sua famiglia in un castello infestato da un terribile fantasma, condannato a tormentarsi finché un’antica profezia non sarà compiuta. Tra notti macabre e inquietanti apparizioni, molte sorprese attendono il fantasma, che si ritrova a fare i conti con una strana famiglia dalle bizzarre abitudini che può essere più spaventosa di qualsiasi fantasma. Una prova coraggiosa attende la fanciulla, che dovrà affrontare un viaggio misterioso oltre la linea che divide la vita dalla morte, esperienza su cui nessuno mai saprà nulla. Virginia ci conduce attraverso una storia ricca di humor e suspense, in cui razionalità e inquietudine si alternano, regalandoci momenti davvero spettrali. Un horror teatrale dalle atmosfere gotiche, un mosaico di paesaggi sinistri e personaggi non meno inquietanti. A dargli vita, da sola in scena, Angela De Gaetano. Sempre stasera ma alle 21 al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò, va in scena Tre uomini e una culla dal film omonimo di Coline Serrau con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana e con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Malvina Ruggiano per la regia di Gabriele Pignott. Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà "improvvisati" nella pellicola francese degli Anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Serrau. Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con leggerezza il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.

A.B.