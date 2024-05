Donati: "Mense troppo care". Tanti: "Servizio di qualità"

Le mense scolastiche continuano a far parlare. Questa volta non sono i genitori, ma i consiglieri Marco Donati e Valentina Sileno di Scelgo Arezzo insieme ad Alessandro Meucci coordinatore della Lista civica delle Frazioni - Con Arezzo a esprimere il loro dissenso: "Dall’indagine di CittadinanzaAttiva sui costi delle mense delle scuole primarie e dell’infanzia, Arezzo si piazza come la quarta città più cara in Toscana con un costo di 95 euro mensili per l’infanzia e la seconda più cara in Toscana 102 per quanto riguarda invece le scuole primarie. Emerge inoltre che la media nazionale è inferiore di circa 10 euro mensili rispetto al costo delle mense aretine con un dato che si attesta attorno agli 85 euro. Evidentemente alla Giunta e alla maggioranza che la sostiene va bene così" spiegano. Non è mancata la risposta della vicesindaco Lucia Tanti: "I cittadini aretini che usufruiscono del servizio mensa pagano da zero euro, se l’Isee è molto basso, ad un massimo di 857 euro all’anno, meno del cellulare di ultima generazione" spiega. "E’ vero: paghiamo 71 euro all’anno in più della media Toscana, (ma molto meno di Livorno), cioè 0,19 centesimi in più al giorno, ma del resto siamo anche al terzo posto per qualità in Toscana" continua. Quindi, "Sì, ci sta bene cosi: 0,19 centesimi al giorno in più, per chi può permetterselo, per essere nel podio ne vale la pena, visto che garantiamo qualità a tutti. Anche a chi meno può" ribatte.

La nota congiunta non si è fermata al tema costi: "Negli ultimi anni, inoltre, si è alzato un dibattito in città che ha coinvolto molti genitori, e tra questi alcuni responsabili mensa dei vari pressi scolastici, per chiedere più attenzione rispetto ai menù e alle porzioni dei pasti, spesso insufficienti. La Giunta Ghinelli deve porre molta più attenzione rispetto a questi temi e, nel caso, mutuare le buone pratiche di altri Comuni" così si è conclusa la nota. A questo risponde il Comune con i percorsi attivati per avvicinare i singoli genitori al servizio mensa. Dopo il MensaDay, l’appuntamento ogni ultimo venerdì del mese con la vicesindaco Tanti alla quale rivolgere dubbi o domande sul tema, è partito il progetto "AperiMensa", nel quale i genitori possono assaggiare i piatti che i loro bambini mangiano a scuola.

Ga.P.