Donati: "Basta scontri su MedioEtruria. Serve responsabilità"

"Caso MedioEtruria, ad Arezzo non serve lo scontro tra amministratori e rappresentanti delle imprese". Il capo gruppo di Scelgo Arezzo, Marco Donati interviene a pochi giorni dall’assemblea congiunta che ha visto partecipare consiglieri comunali e provinciali. "Nonostante Scelgo Arezzo abbia deciso, per senso di responsabilità, di sottoscrivere il documento finale, non me la sento di biasimare i molti assenti perché il dibattito sulla stazione è aperto da 10 anni, senza che si sia mai intravisto un atto amministrativo".