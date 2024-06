Donata strumentazione per gli ospiti della residenza sanitaria Sernini

La residenza sanitaria "Camilla Sernini" ha ricevuto una nuova strumentazione per il benessere dei propri ospiti.

Grazie ai fondi raccolti dal sindacato Uil e ad un contributo del Comune di Cortona è stato possibile acquistare la nuova strumentazione.

Le donazioni sono state effettuate dal sindacato Uil attraverso il progetto Ada (Associazione per i diritti degli anziani) della Valdichiana aretina grazie una raccolta promossa al Centro anziani di Camucia.

La strumentazione (nella foto un momento della consegna) consentirà di migliorare le condizioni e il benessere degli ospiti della Rsa comunale di Camucia e di agevolare gli interventi degli operatori sanitari della struttura.

La donazione segue di poco quella operata ad aprile dal Rotary Valdichiana.

In quel caso alla residenza per anziani di Camucia fu regalata di una carrozzina servo-assistita (tramoggia), dispositivo estremamente moderno e versatile, ma soprattutto molto utile per le persone anziane con importanti disabilità.

La.Lu.