"Don Chisciotte . Storie di latta e di lotta" in Fortezza

L’estate in Fortezza arriva alle battute conclusive e regala un gran finale dedicato al pubblico più giovane. Il festival organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e il Comune dopo un’estate di concerti, spettacoli e incontri ha proposto tre appuntamenti realizzati in collaborazione con la compagnia casentinese Nata Teatro in programma fino ad oggi 24 settembre per "Briciole di Fiabe Summer Edition", una mini rassegna di teatro per ragazzi.

L’ultimo spettacolo della mini rassegna andrà in scena proprio oggi pomeriggio domenica 24 settembre, sempre alle ore 17:30 quando "Briciole di Fiabe Summer Edition" proporrà "Don Chisciotte, Storie di latta e di lotta". Un omaggio al capolavoro di Cervantes reso attraverso l’arte dei burattini e del teatro d’attore, per parlare ai più piccoli degli ideali e delle disavventure del "cavaliere errante" più famoso di tutti i tempi.

Per informazioni e biglietti www.ticketone.it e discoverarezzo.it.