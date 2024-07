Estate in compagnia degli spettacoli itineranti per bambini e ragazzi della rassegna "Teatro del Fiume" arrivata alla sua ventunesima edizione che toccherà tanti comuni del Casentino. Anche quest’anno in arrivo un cartellone ricco di spettacoli e promette un’estate all’insegna del divertimento grazie alla compagnia Nata. La rassegna prosegue a Subbiano, in piazza sotto le mura, con lo spettacolo di Nata Teatro "Don Chisciotte - Storie di Latta e di Lotta" in scena questa sera alle ore 21,15 come il resto degli appuntamenti. Martedì 30 luglio a Pratovecchio, va in scena "Lultimo t rex era un bullo", della compagnia Gli Alcuni. Ancora di Nata è lo spettacolo "I quattro musicanti di Brema", che va in scena a Capolona giovedì 1 agosto. Il ricco calendario prosegue con due eventi ad ingresso gratuito: martedì 6 agosto presso il Parco delle Feste di Talla con "La ciambella addormentata nel forno" e giovedì 8 agosto a Moggiona con "Emanuela e il lupo". Venerdì 9 agosto al Palagio di Stia va "Tippi e toppi e domenica 11 agosto al Cifa di Bibbiena va in scena lo spettacolo "La capra ballerina", della compagnia Granteatrino Casa di Pulcinella, che proporranno anche lo spettacolo I tre porcellini a Subbiano lunedì 12 agosto.