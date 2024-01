Domestico e ladro. Ruba Rolex e gioielli per 150 mila euro e li nasconde in garage

Derubata di orologi e gioielli per un valore di 150 mila da un uomo che si occupava di fare lavori nella sua abitazione. Vittima di questo furto aggravato è una donna di 58 anni di Bibbiena, che pochi giorni prima di Natale ha scoperto che dalla sua casa erano spariti gioielli e orologi Rolex di grande valore. La signora non si è accorta subito del furto, perché la casa era perfettamente in ordine come sempre e neppure i cassetti erano stati rovistati. Solo quando è andata a prendere i gioielli per indossarli si è accorta che mancava tutto il suo oro ed i suoi preziosi orologi.

Senza perdere ulteriore tempo è andata dai carabinieri a sporgere denuncia. Del caso si sono occupati gli uomini della stazione di Bibbiena insieme a quelli del Nucleo Operativo. Sono partite le prime indagini e i carabinieri hanno seguito ogni possibile pista.

Sono state studiate attentamente le abitudini della vittima e le sue frequentazioni. I carabinieri hanno subito capito che non si trattava del solito furto in abitazione fatto magari da una banda di passaggio in Casentino. Chi aveva agito conosceva bene la signora e le sue abitudini e sicuramente aveva anche libero accesso nella sua casa. In poco tempo i carabinieri hanno stretto il cerchio e identificato il possibile autore del furto.

In seguito ad importanti accertamenti investigativi hanno ottenuto dalla Procura di Arezzo un permesso di perquisizione a carico di una persona residente nella vallata casentinese e che di tanto in tanto avevano scoperto che frequentava la casa della signora. L’attività di polizia è scattata alle prime luci dell’alba di ieri. I carabinieri di Bibbiena sono entrati nell’abitazione di un uomo di 55 anni ritenuto responsabile del furto nella casa della donna e qui hanno trovato in un nascondiglio ricavato nel garage tutti i gioielli in oro ed i cinque orologi Rolex per un valore complessivo di 150mila euro.

L’oro per circa 5mila euro e gli orologi per una cifra molto più importante. Sembra infatti che molte persone investono in orologi di grande valore, come appunto i Rolex, che possono arrivare a valere anche 50mila euro l’uno. E così aveva fatto la signora casentinese, fidandosi però di far entrare in casa, per dei lavori, un uomo sulla cinquantina che poi, approfittando della sua assenza, si è impossessato dei gioielli e degli orologi.

Per fortuna il cinquantenne non è riuscito a piazzare immediatamente sul mercato questa merce di grande valore e i carabinieri hanno potuto ricomporre l’intera vicenda e a recuperare i preziosissimi oggetti. E non è la prima volta che i carabinieri casentinesi riescono a restituire a malcapitati cittadini, vittime di furti o truffe, i loro averi. Poco tempo fa hanno scoperto e bloccato gli autori di una truffa ai danni di due anziani. Ed anche in quel caso i carabinieri sono riusciti a recuperare e a restituire alle vittime tutto il denaro che era stato loro sottratto con l’inganno, circa 20 mila euro tra contanti e oggetti preziosi.