Domenica Montevarchi-Siena, sfida di grande tradizione

Arezzo, 09 gennaio 2025 – Domenica al Brilli Peri si gioca Montevarchi-Siena. Nel calcio, la sfida fra i rossoblù e la vecchia Robur assumono i contorni della "storia". Grazie agli storici Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri facciamo un bel viaggio nel passato fra le due squadre . Che poi, alla fine, neanche si sono affrontate troppo nella loro storia ultracentenaria e più precisamente 49 volte, di cui soltanto 35 in campionato, avendo militato nella stessa categoria calcistica in 18 occasioni (5 in C2, 4 in C1, 3 in D, 3 nella vecchia prima divisione, 2 in lega pro e 1 nella seconda divisione toscana). Il bilancio complessivo parla ad oggi di 15 successi bianconeri, 8 rossoblù e 12 risultati di parità. 17 le sfide giocate in Valdarno con 7 affermazioni per il Montevarchi, altrettanti pareggi e 3 vittorie per la squadra ospite. Fra queste ,il 2-1 in lega pro del 22 gennaio di due anni fa coi goal senesi di Paloschi e di Buglio e quello di Giordani per il Monte.

Ripassare invece le 7 vittorie aquilotte è davvero un bel...ricordare. Dovendone sceglierne una soltanto, chi scrive è portato a preferire il 4-2 del campionato di C2 1978-79, passato alla storia per l'interminabile coda dei famosi spareggi a "5" squadre e terminato poi con il successo finale proprio del Montevarchi. Il 10 giugno era l'ultima giornata del torneo e occhi ed orecchie, oltre che sul prato del Brilli Peri, erano rivolte allo stadio dei Marmi di Carrara per la sfida fra i padroni di casa e la Sangiovannese di Piero Cucchi. Un successo dei marmiferi avrebbe rimescolato le carte per la seconda piazza utile alle spalle della già promessa sanremese. La Carrarese ebbe ragione degli azzurri ed il Montevarchi fu lesto ad approfittarne superando il Siena per 4 reti a 2 con goal di Tusi e tripletta del grandissimo Beppe Bressani, autore di 15 reti in quella stagione e di 35 goal complessivi in ​​100 presenze con la maglia rossoblù. Ma i ricordi delle vittorie contro il Siena passano inevitabilmente anche dalla prima sfida il 12 Ottobre 1930, 1 -0 con goal di Farneti e sempre con lo stesso punteggio (goal di Ricci), quella del torneo 1934-35 che vide fino al termine il Montevarchi contendere il primato e la serie "B" proprio alla squadra bianconera.