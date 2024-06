Domani primo consiglio comunale a Castelfranco Piandiscò. Ecco la nuova giunta

Arezzo, 20 giugno 2024 – Sarà presentata ufficialmente domani alle ore 18, in occasione dell'insediamento del consiglio comunale, la nuova giunta di Castelfranco Piandiscò , che nel frattempo è già stata ufficializzata. Michele Rossi, il sindaco, si avvarrà di una squadra formata da 4 elementi, due uomini e due donne. Tra loro un rientro importante, quello di Marco Morbidelli , che di Castelfranco di Sopra è stato sindaco per molti anni. Vice sindaco sarà Claudio Calcinai, che si occuperà poi di: associazionismo; sport; caccia e pesca; lavori, manutenzioni, strade e cimiteri; parchi, giardini e arredo urbano; personale esterno; SIT, politiche giovanili, attività produttive. Morbidelli sarà il nuovo assessore all'urbanistica, all'edilizia pubblica e privata ai centri storici, al patrimonio, al PNRR , alle opere pubbliche, all'ambiente e alle energie rinnovabili. In giunta, poi, Orietta Gagliardi, che avrà le deleghe di scuola e istruzione, politiche educative e formazione, parità di genere, politiche sociali e sanitarie , educazione civica e welfare. Infine Antonella Grassi sarà il nuovo assessore alla cultura, alla valorizzazione del territorio e turismo, all'archivio storico e corrente, alla polizia municipale, alla sicurezza e all'accoglienza e alle consulte. Michele Rossi si è tenuto per se le deleghe del bilancio, del personale e degli affari generali. La presentazione dell'esecutivo e l'insediamento del consiglio comunale si terrà nel palazzo municipale di Castelfranco di Sopra.

"Per la composizione della giunta abbiamo seguito due criteri - ha detto il sindaco Michele Rossi - Il primo è la rappresentanza, ovvero i voti che hanno preso i candidati in consiglio comunale. Questo è valso, ad esempio, per Morbidelli e Grassi. Ma abbiamo seguito anche un altro criterio. Tra gli assessori c'è Claudio Calcinai, che non era passato. Era lui il candidato di Piandiscò ed è entrato nell'esecutivo anche perchè dobbiamo avere una grande attenzione verso il territorio e le sue peculiarità. Occorre salvaguardare un po’ quelli che sono anche gli equilibri tra le varie località rappresentate. Riguardo alle deleghe che abbiamo assegnato - ha aggiunto - si è deciso di spacchettare quello che è un po' l'organigramma dell'amministrazione comunale. Ad esempio ho messo insieme istruzione e sociale, cultura e turismo. Abbiamo spacchettato i lavori pubblici. Morbidelli si occuperà delle opere pubbliche, mentre Calcinai dei lavori di manutenzione. Queste deleghe sono state fatte prima di tutto sulla base delle competenze delle persone. Competenze di studio e di esperienza. Un assessorato molto importante - ha proseguito - sarà quello delle manutenzioni, che è stato un tema importante in campagna elettorale. Poi c'è il sociale, che sta sempre più diventando un aspetto rilevante , dato che c'è sempre più bisogno di offrire servizi. E poi naturalmente le opere pubbliche, per le quali ci sarà anche l'affiancamento di un consigliere delegato C'è poi una delega specifica alle consulte che sarà portata avanti da Antonella Grassi. Per noi è importante l'ascolto e quindi bisogna dare seguito a quelle che sono fuori richieste dei cittadini".