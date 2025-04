Dolce Pelle, la mostra personale di Samuele Recchia da Rosy Boa

Rosy Boa presenta Dolce Pelle, una mostra personale di Samuele Recchia, artista e illustratore che si distingue per una ricerca visiva delicata e poetica. Giovane illustratore e fumettista, con un percorso di formazione che lo ha visto prima all’Accademia di Bologna e poi all’Isia di Urbino concentra la sua attenzione sull’Illustrazione per l’Editoria. Collabora con case editrici, riviste, festival culturali e artisti musicali e si occupa anche di animazione. A cura di Matilde Puleo (foto), presenta alcuni video d’artista, taccuini e oltre 100 opere di piccolo, piccolissimo e medio formato, realizzate su carta con pastelli ad olio— uno strumento che, nelle mani dell’artista, perde ogni rigidità e si trasforma in una materia viva, calda, espansa. Il colore si deposita sulla carta come una traccia epidermica, intima e sensuale, aderendo alla superficie fino a diventare quasi una seconda pelle, che racconta gesti, emozioni, sogni. In questa tecnica l’artista trova una forma espressiva fisica e intima allo stesso tempo: il colore si stende sulla carta con una densità vellutata, quasi epidermica, capace di aderire alla superficie come una materia viva. Un gesto che si fa corpo, una traccia che si fa racconto. Una sezione della mostra sarà dedicata alle illustrazioni realizzate per il libro del cantautore aretino Alessandro Fiori Gite – Libretto estivo per guarigione paziente, in uscita per i tipi di fuori|onda all’interno della collana "I libri di Rosy Boa", e disponibile in anteprima nei giorni della mostra. A completare il percorso, saranno presenti anche alcuni originali tratti dai precedenti libri illustrati da Recchia, Durlindana e la spada di Orlando (Corraini, 2023) e Un lavoro facile facile (testi di Davide Cali, Bianconero Edizioni, 2024), a tracciare un paesaggio autoriale fatto di simboli, narrazione e materia. "Dolce Pelle è simile a una mano che sfiora, una superficie che accoglie. Il pastello si scioglie tra le dita, scorre sulla carta come un respiro". Sarà visitabile fino a 18 maggio in via Cesalpino.