Docu-Memoire . Arezzo in Super 8 oggi all’Eden

Arezzo in Super 8 grazie al Docu Memoire che racconta la periferia di Arezzo partendo dalle vecchie pellicole del cinema amatoriale, e che sarà presentato al Cinema Eden di Arezzo oggi.

E’ la conclusione del progetto Visioni Ex-centriche che ha visto uniti Officine della Cultura e Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale "Piero della Francesca" di Arezzo nella ricerca, durante quest’anno, di vecchie pellicole in 8mm, Super8 e 16mm della città di Arezzo e, in particolare, della sua periferia.

Parti di quelle pellicole del cinema amatoriale, pulite e digitalizzate gratuitamente per i proprietari, sono state infatti montate in un Docu-Memoire dagli studenti del Liceo Artistico partecipanti al progetto, coordinato per la scuola dai docenti Elisa Bianchi e Marco Lazzeri.

Il lavoro sarà proiettato nel corso della mattina per l’intero plesso scolastico e per il pubblico stasera alle 20,30, mostrando una città in costruzione che viveva anni in cui il XXI secolo sembrava lontano se non, addirittura, irraggiungibile.

L’intero lavoro di ricerca, visione e montaggio dei tanti filmati raccolti è stato possibile grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze nell’ambito del Bando "Partecipazione culturale 2023" ed al recupero delle pellicole svolto dall’associazione culturale 8mmezzo di Livorno, realtà attiva nel restauro e nella valorizzazione delle pellicole legate al cinema familiare e amatoriale.

Un progetto importante e prezioso che, oltre a restituire a tante famiglie in formato digitale immagini lontane di una storia familiare che andava scomparendo, dà modo alle nuove generazioni di posare gli occhi su un passato che ci appartiene e che merita di restare nella memoria collettiva.

Non solo per la scuola, questa sera, sempre al Cinema Eden di Arezzo, con inizio alle 20:30 anticipando la consueta programmazione cinematografica, il Docu-Memoire Visioni Excentriche sarà proiettato per la cittadinanza.

Angela Baldi