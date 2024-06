"Doc" e "Le troiane", spettacoli in scena

Fine settimana con gli spettacoli della Libera Accademia del Teatro e della rassegna "Impronte di teatro". La prima settimana di saggi-spettacolo della storica scuola aretina è in programma fino a domani al teatro "Pietro Aretino" e propone un calendario ricco con cui sarà possibile vivere un percorso tra le diverse sfumature dell’universo teatrale. Tra testi originali e omaggi ai classici, a dividersi il palcoscenico saranno allievi di diverse età e con diverse esperienze che avranno l’occasione di vivere le emozioni di andare in scena e di presentare al pubblico il lavoro di tutto un anno di corsi. La conclusione della settimana vedrà tornare sul palco gli Ostinati del maestro Andrea Biagiotti: oggi sabato 15 e domani domenica 16 giugno verranno prima trattati temi di attualità con "Doc" dove un gruppo di pazienti con disturbi ossessivo-compulsivi si relazionano tra di loro nella sala di attesa di uno studio medico e poi sarà proposto un viaggio nella storia con "Le troiane" dove verrà raccontato il dramma delle donne di Troia che diventano schiave dai greci dopo la vittoria della guerra. Info: 0575/266.86 o [email protected]. In scena alle 19 e 21,30.