Distraggono un’anziana e le rubano la borsetta nel parcheggio di un supermercato

Arezzo, 5 dicembre 2023 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cortona e della Stazione di Monte San Savino, hanno arrestato in flagranza di reato tre persone, straniere, senza fissa dimora sullo stato italiano.

I militari hanno proceduto al controllo di una auto Hyundai intestata ad una società di noleggio del Nord Italia, occupata dai tre soggetti che si aggiravano per Castiglion Fiorentino con fare sospetto.

Dall’approfondimento del controllo, emergeva che il veicolo risultava essere colpito da un provvedimento di "rintraccio" finalizzato al sequestro per "appropriazione indebita". I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che i tre si erano resi responsabili, poco prima, di un furto con destrezza verificatosi in un parcheggio di un centro commerciale del posto, in quanto, adottando la tecnica della distrazione di persone anziane, si sono appropriati di una borsa di una donna contenente un telefono cellulare, una tessera magnetica, danaro contante per un importo complessivo di 400 euro.

Scattava quindi la perquisizione personale e della macchina su cui viaggiavano i predetti, a seguito della quale veniva rinvenuta, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, occultata sotto il sedile, l’intera refurtiva. Quanto rinvenuto, veniva restituito alla legittima proprietaria.

I tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato ed accompagnati al comando compagnia di Cortona.