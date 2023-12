Disoccupazione: numeri in calo. Ma aumenta il divario tra generazioni

Minore disoccupazione, maggiore sbilanciamento generazionale. E’ quanto emerge in città dal rendiconto sociale della sede Inps di Arezzo che fotografa il welfare locale. Il documento è stato presentato con la partecipazione delle istituzioni, di Camera di commercio, sindacati e associazioni di categoria. "Il nostro rendiconto sociale – ha spiegato la direttrice Vittoria Ferrara - prende in esame lo stato di salute del sistema del welfare nella provincia e conferma il superamento della situazione della crisi pandemica che, nel corso degli anni precedenti, ha inciso profondamente sul tessuto economico e sociale di tutto il paese. La fotografia che restituisce è quella di una provincia che, in linea con i dati regionale e nazionali, registra una certa ripresa economica, un mercato del lavoro in crescita, seppur con la prevalenza di rapporti di lavoro a termine e una conseguente riduzione del tasso di disoccupazione. La distribuzione della popolazione per genere ed età evidenzia, in linea con il dato regionale e nazionale, un forte sbilanciamento generazionale, confermato, dalla serie storica dell’andamento della natalità, con un saldo negativo costante, visto l’aumento dei decessi e la diminuzione delle nascite". La Camera di commercio di Arezzo Siena è stata rappresentata dal presidente Massimo Guasconi e dal segretario Marco Randellini. "L’Inps - ha detto il primo - è l’ente più importante nel nostro paese per il ruolo svolto negli ambiti della previdenza e dell’assistenza. Attività che interessano la quasi totalità dei cittadini e delle imprese aretine che riconoscono capacità e professionalità all’ente. Con il rendiconto, preziose informazioni sul tessuto economico provinciale".