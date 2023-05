“Disattesi alcuni impegni dall’azienda”. Domani due ore di sciopero alla Fimer

Arezzo, 24 maggio 2023 – “Azionisti dell’azienda e Cda hanno già disatteso alcuni degli impegni assunti nelle sedi istituzionali” e scatta lo sciopero alla Fimer di Terranuova Bracciolini. A proclamarlo per domani Rsu e organizzazioni sindacali provinciali di categoria Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil. “A distanza di circa 20 giorni dall’udienza in Tribunale e dall’accettazione da parte del CDA dell’accordo con Greybull/Mc Laren – spiegano – non sono stati compiuti gli adempimenti formali necessari ad autorizzare l’immissione dei capitali per il finanziamento dell’attività industriale. Nonostante ripetute richieste da parte di più soggetti presenti al tavolo istituzionale, il Presidente del CDA continua non prendere parte a questi incontri che riteniamo decisivi per la ripresa della produzione a sostegno del piano concordatario”.

“A fronte della richiesta da parte di Greybull/Mc Laren di mantenere la pace sociale e da parte delle organizzazioni di non modificare gli assetti dirigenziali e gli interlocutori per le relazioni sindacali, il Cda procede a rimuovere figure di primo piano, perché probabilmente ritenute scomode. Agli stessi tavoli istituzionali, così come in tribunale ad Arezzo durante l’udienza del 3 Maggio, abbiamo chiaramente detto che avremmo attivamente vigilato alla piena attuazione dell’accordo tra le parti, finalizzato al raggiungimento dell’omologa del concordato e quindi al passaggio di proprietà”. Per questi motivi, Rsu e sindacati hanno proclamato due ore di sciopero per giovedì prossimo, dalle 10 alle 12, con presidio nell’area interna dell’azienda di fronte all’ingresso della Sala Montalcini sede dell’incontro tra rappresentanti dei lavoratori, Cda e Cro di Greybull/Mc Laren.