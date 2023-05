Diplomati sette giovanissimi aspiranti chef all’Accademia del gusto

Arezzo, 18 maggio 2023 – Sono sette (cinque ragazzi e due ragazze), hanno un’età compresa fra i 17 e i 19 anni, una grande passione per la cucina e ora sono pronti ad entrare nel mondo della ristorazione con tutte le carte in regola.

Merito di “Cooks”, il percorso organizzato nell’Accademia del Gusto di Arezzo da Formaimpresa, l’agenzia formativa di Confcommercio Firenze e Arezzo, che ha rilasciato ai sette giovanissimi la qualifica di aiuto cuoco. O, per esteso, “addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione, trattamento delle materie prime e preparazione dei pasti”.

Nelle moderne aule dell’Accademia del Gusto di via Newton ad Arezzo, gli aspiranti chef hanno imparato a lavorare nel contesto di una vera cucina grazie a 2.100 ore di pratica ed esercitazione, di cui 1270 di aula e laboratorio, 800 di stage in aziende di settore e 30 di accompagnamento. Un iter lungo e impegnativo, giunto al termine dopo quasi due anni con il rilascio dell’attestato di qualifica III Livello EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) valido a livello europeo.

“Dare un’opportunità reale di crescita finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro: era questo l'obiettivo del corso iniziato nel settembre 2021 – spiega Stefano Orlandi, direttore dell’agenzia formativa di Confcommercio Firenze-Arezzo – dopo due anni di percorso in Accademia e in stage i ragazzi hanno maturato le competenze necessarie a lavorare nelle aziende della ristorazione commerciale e collettiva, cioè ristoranti, mense o catering.

Sono in grado di scegliere i prodotti da usare, tenere sotto controllo la dispensa e curare l’igiene di ambienti e macchinari, organizzare il menù e collaborare alla preparazione di piatti e semilavorati. Per lo staff di Confcommercio e per i docenti che li hanno seguiti c’è grande soddisfazione nel veder raggiunto un obiettivo così importante.

La richiesta di professionisti nel settore ora è altissima, gli auguriamo quindi di costruirsi un futuro brillante”. Cooks rientra tra i numerosi corsi lanciati periodicamente dall’agenzia formativa di Confcommercio Firenze-Arezzo, al fine di preparare figure professionali riconosciute a livello europeo. I percorsi in calendario possono essere visualizzati nel sito ufficiale dell’Accademia del Gusto a questo indirizzo: www.accademiadelgustoarezzo.it.

Alcuni sono totalmente gratuiti per gli utenti, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo.