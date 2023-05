Diga di Montedoglio Le opere per il territorio

Simona Angelini (direttore generale dello sviluppo rurale del MASAF - Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e Angelica Catalano (direttore della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del MIT - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) saranno tra gli ospiti della giornata di studi sulla diga di Montedoglio in programma giovedì alla tenuta di Bonifiche Ferraresi a Cortona. Insieme a loro parteciperanno anche altri rappresentanti dello Stato e delle Regioni Toscana e Umbria. L’iniziativa nasce per volontà dell’Ente Acque Umbre-Toscane che darà vita a un confronto tra docenti universitari, specialisti, categorie e istituzioni per approfondire e documentare gli investimenti su un bacino di importanza centrale per l’approvvigionamento dell’acqua. Il programma dei lavori sarà aperto alle 10.15 dai saluti di Simone Viti (presidente di EAUT), Claudio Pennucci (direttore agronomico di Bonifiche Ferraresi) e Luciano Meoni (sindaco di Cortona), poi prenderanno il via gli interventi tecnico-scientifici moderati dall’ingegner Andrea Canali (direttore di EAUT).