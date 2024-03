Difesa verbale emozionale. Lo psicologo valdarnese Matteo Sinatti ne parla a Roma in uno spettacolo teatrale

Arezzo, 05 marzo 2024 – Il 9 marzo alle ore 16,00 all’Auditorium SGM Conference Center di Roma si accenderanno i riflettori sul tema della difesa verbale emozionale. Sarà una rappresentazione in due atti che riuscirà ad attraversare il cuore e la psiche del pubblico. La scena si aprirà con il salotto psicologico della Dottoressa Giulia Regoli, (Psicologa, Psicoterapeuta, esperta in gestione dello stress), che modererà ed interagirà con gli ospiti: Claudia Cella, scrittrice del libro “Il coraggio di scegliere”, attraverso la sua storia di Amore tossico ci farà comprendere come sia possibile salvarsi. Il Bugatti, tik toker influente e autore del libro “Quello che pensano gli uomini”, attraverso le sue testimonianze porterà anche una ventata di ilarità e spunti di riflessione. Nel secondo atto il Dott. Matteo Sinatti, (Psicologo, Ipnotista e Personal Coach), professionista valdarnese, illustrerà le tecniche per proteggersi da tutto ciò che mina l’autostima e fornirà le chiavi per aprire le porte del mondo delle parole da non dire e di quelle da pronunciare con la giusta modalità assertiva per non trasformare una relazione in forma “non Sana”, riprendendo alcuni elementi del suo Tour "Attrazione fatale".

Uno psicologo che arriva alla mente e al cuore, perché chi usa davvero il cuore manda sempre un messaggio chiaro ed inconfondibile all’esterno: “sono qui per aiutarti e farò tutto ciò che è in mio potere per riuscirci”. Il teatro sarà lo spazio fisico nel quale verranno rappresentati e individuati e neutralizzati/contrastati, durante il 1° e il 2° atto, gli attacchi verbali e le relazioni tossiche/disfunzionali che nella vita di tutti i giorni immobilizzano o accendono rabbia. Sarà inoltre uno spazio nel quale le emozioni, come onde di parole, danza, musica e poesia attraverseranno il pubblico lasciando sulle rive del loro inconscio consapevolezza e benessere. Il progetto A teatro con cuore e psiche è un progetto che nasce dalla pancia, si espande fino al cuore, passando per la mente creativa di una donna che ha sentito vibrare sul proprio corpo le onde della violenza verbale. Le ha conosciute, riconosciute ed elaborate fino a decidere di farne una catarsi collettiva, rendendo disponibili ad un pubblico di donne e uomini strumenti utili di educazione, prevenzione e contrasto della violenza verbale emozionale. Il progetto vede la luce in un momento storico in cui l'indignazione è la reazione principale alle violenze. Ma indignazione senza azione equivale ad una inerme attesa di una nuova violenza.

Ed è quindi l'azione la protagonista dei due atti della rappresentazione, perché Cuore e Psiche saranno allenati alla difesa verbale emozionale, in modo da riconoscere l'attacco e imparare a prevenire un escalation verbale che porta alla violenza . Le donne e gli uomini del pubblico si eserciteranno praticamente per acquisire strumenti di difesa verbale emozionale e formule linguistiche per difendersi dalle manipolazioni. Dietro le quinte Dietro le quinte di questa rappresentazione ci sono anche Anna, Rosy, Iolanda e Laura, professioniste, donne, amiche che si sono messe in gioco accettando la sfida lanciata da Francesca Santaniello per fare in modo che i riflettori su temi come la difesa verbale siano accesi ogni giorno e non si spengano il giorno dopo l'ultimo fatto di cronaca. In questo senso il 9 marzo è per noi una data simbolica, è il giorno dopo l'8 marzo e siamo ancora qui a gettare un sasso nello stagno, perché: "un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla superficie coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore...non diversamente una parola gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie infinite di reazione a catena" (Gianni Rodari). Il nostro obiettivo è lanciare quel sasso per fare in modo che la propagazione dei cerchi sia sempre più estesa, profonda e tale da innescare un cambiamento culturale.