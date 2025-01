"Dieci cani scappati". L’effetto Capodanno

"Le criticità ci sono state, eccome!" Enpa Valdarno ha tracciato un bilancio delle conseguenze dei botti di fine anno per gli animali domestici. Un bilancio che, come sempre accade in questo periodo, non è per niente piacevole. "Abbiamo recuperato una decina di cani, dei quali due la notte di San Silvestro, fuggiti per lo spavento – ha detto la presidente dell’associazione Luigia Bassan - Raccomandiamo sempre ai proprietari di non far uscire i loro animali domestici in concomitanza con fuochi d’artificio e petardi e soprattutto di dotarli di microchip, che consente di fornire un supporto in caso di smarrimento. Anche in questa occasione è stato essenziale per risalire ai proprietari". Grosso spavento anche per i gatti, in particolare nelle colonie feline. "Ma quello che abbiamo rilevato in modo particolare quest’anno - continua Bassan - è una vera e propria strage di uccelli. Ne sono morti tantissimi, i botti per loro sono letali, si allontanano dal nido per lo spavento e vengono colpiti da infarto. E’ una vera e propria barbarie che non sembra destinata a cessare. Il nostro più grande desiderio è che passi questo concetto: per Capodanno ci si può divertire anche senza sparare botti. E una questione di civiltà e di rispetto per tutti gli esseri viventi. Esistono dei fuochi luminosi o con la musica che non fanno rumore e non spaventano gli animali. Ma si preferisce sparare vere e proprie bombe, traendo non si sa quale divertimento a discapito della salute degli animali e delle persone più fragili". Nel frattempo, in queste ore, Enpa Valdarno ha lanciato un appello ai cittadini. "Abbiamo bisogno di coperte, lenzuola e asciugamani per i nostri amici a quattro zampe! Se avete vecchie coperte di lana o pile che non vi servono più, non buttatele via, portatele al canile"