Diabete come prevenirlo, oggi camminata organizzata dall’ospedale

"Diabete e benessere". È questo il tema della Giornata Mondiale del Diabete 2024, il cui obiettivo è sensibilizzare su una patologia che nel mondo coinvolge milioni di persone, organizzando una serie di iniziative per informare le persone sui rischi legati al diabete e sugli stili di vita corretti per prevenirlo e combatterlo. Il primo appuntamento organizzato dalla Asl Toscana Sud Est è in programma oggi a Sansepolcro. La Diabetologia di Arezzo, diretta dalla dottoressa Alessia Scatena, ha messo in campo una serie di iniziative per sensibilizzare le persone su questa patologia che può essere invalidante. Il diabete rappresenta una delle emergenze sanitarie più rilevanti a livello mondiale, insieme a malaria e tubercolosi. In Italia, si stima che circa 4 milioni di persone convivano con questa malattia, con una prevalenza in Toscana che raggiunge il 6,1% della popolazione. "La gestione del diabete – spiega la dottoressa Scatena - coinvolge tre protagonisti: il medico di medicina generale, lo specialista diabetologo e il paziente stesso. Grazie a questa sinergia, la Asl Toscana Sud Est ha ottenuto risultati eccellenti, come evidenziato dagli indicatori del Ministero della Salute. In particolare, l’unità di Diabetologia e Malattie Metaboliche di Arezzo, Casentino e Valtiberina è in testa alla classifica del Sistema di Valutazione della Performance 2023 del Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Questi successi sono il frutto di una stretta collaborazione tra medici di base e specialisti, facilitata dalla rete territoriale: lo specialista, infatti, esce idealmente dall’ospedale per supportare l’intera Aggregazione Funzionale Territoriale, dalle cure primarie a quelle intermedie". "La prevenzione e il controllo del diabete di tipo 2 – aggiunge la dottoressa Anna Ranchelli, dirigente medico di Diabetologia di Malattie Metaboliche - restano prioritari per contrastare l’aumento dei casi, data la forte connessione con stili di vita poco sani, come eccesso di peso e sedentarietà, fattori sempre più comuni anche tra i giovani". Il reparto di diabetologia dell’Ospedale della Valtiberina, insieme all’Associazione Diabetici Sansepolcro, organizza oggi una camminata aperta a tutti, animali compresi, di 5 chilometri e mezzo in pianura, con ritrovo alle 14.30 nel piazzale della struttura ospedaliera.