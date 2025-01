Delegazione americana ai Licei Giovanni da San Giovanni

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Dal 13 al 23 febbraio, una delegazione di studenti e professori della scuola americana Corning High School della città di Corning gemellata con San Giovanni, verrà accolta dai Licei Giovanni da San Giovanni e dall’Isis Valdarno per un’esperienza importante che favorirà lo scambio culturale e il dialogo tra paesi diversi. L’obbiettivo del gemellaggio tra le città di Corning e San Giovanni è quello di promuovere un dialogo interculturale, anche in un’ottica di rafforzamento dei legami internazionali, che diventa centrale per le future generazioni. Gli studenti e i professori americani, che saranno accolti al loro arrivo dalla Dirigente Scolastica Lucia Bacci dal Coro e dall’Ensamble dei Licei, oltre che da una rappresentanza di studenti, avranno l’opportunità di vivere la quotidianità delle scuole italiane, condividendo momenti di studio, di confronto e di crescita personale, arricchendo così il proprio bagaglio culturale. L’obbiettivo è mettere in contatto studenti appartenenti a paesi e culture diverse che possono trarre arricchimento dal confronto e dal dialogo reciproco. Immergersi in una cultura che presenta una quotidianità diversa dalla propria dà agli studenti di entrambi i paesi l’opportunità di aprire le proprie menti superando i pregiudizi e imparando così ad apprezzare il diverso. Mercoledì 19 febbraio si terrà una cena presso i saloni della Basilica di San Giovanni Valdarno, con l’obbiettivo di coinvolgere la comunità. L’evento sarà aperto a tutti i cittadini, agli studenti e alle famiglie e sarà un’occasione per incontrare i giovani della delegazione, in un momento di convivialità ricco di amicizia e collaborazione. Per partecipare è necessaria la partecipazione al numero 0559126268.