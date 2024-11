Defibrillatori alle farmacie comunali. Rossi: "In arrivo anche corsi di formazione"

AREZZO

A breve le farmacie comunali saranno dotate di un defibrillatore elettrico. Si estende la "protezione" di Arezzo, una delle città più cardioprotette in Italia. E’ l’importante traguardo raggiunto grazie all’impegno del capogruppo consiliare della Lega e segretario di Arezzo Federico Rossi in accordo con il dottor Ennio Duranti, presidente di Afm. "Grazie all’iniziativa della Lega di Arezzo, tutte le otto farmacie comunali avranno in dotazione un defibrillatore. I dispositivi salvavita saranno installati nelle farmacie di Campo di Marte, Trionfo, Giotto, Fiorentina, San Giuliano, Mecenate, San Leo e Ceciliano, rimanendo sempre a disposizione dei farmacisti opportunamente formati e di tutti i cittadini abilitati, per un costo totale di circa 11 mila euro suddiviso in parti uguali tra amministrazione comunale e Afm Spa" spiega Rossi. "La distribuzione sul territorio del maggior numero possibile di Dae e la formazione al loro utilizzo anche dei farmacisti ha l’obiettivo di ridurre il numero di morti improvvise causate da arresto cardiaco. Negli ultimi anni le farmacie comunali hanno erogato maggiori servizi nei confronti degli aretini diventando sempre di più un punto essenziale e di riferimento per il cittadino. Questi luoghi possono diventare un presidio fondamentale di tutela della vita in caso di arresto cardiaco perchè il farmacista, ed il personale di farmacia, opportunamente formati, possono fornire un primo soccorso potenzialmente salvavita con il massaggio cardiaco e la defibrillazione precoce" continua Rossi. Fondamentale la formazione "Per questo, in collaborazione con delle Associazioni organizzerò dei corsi formativi per imparare ad utilizzare il Dae".

Ga.P.