Decreto lavoro, il sollievo degli artigiani: "Bene il taglio del cuneo ma sia strutturato"

"Bene le misure introdotte dal governo con il decreto lavoro, ora ci vuole maggiore coraggio per aiutare le piccole medie imprese ad affrontare i problemi quotidiani". Il presidente di Confartigianato Imprese Arezzo, Maurizio Baldi, accoglie con favore il decreto firmato dal governo il primo maggio, "con il quale si prevedono misure importanti". E osserva: "Il taglio del cuneo fiscale contributivo fino al 7% per redditi bassi è una ottima iniziativa a vantaggio dei lavoratori che si troveranno una busta paga più pesante e di conseguenza saranno maggiormente incentivati al consumo. Al momento, il decreto prevede un taglio per sei mesi, il nostro augurio è che diventi un provvedimento strutturato". Baldi promuove anche le misure sul reddito di cittadinanza. "Accogliamo con favore le modifiche apportate nel decreto che, a nostro parere, potranno essere in grado di liberare forza lavoro". Infine l’attenzione della Confartigianato aretina si concentra sulle modifiche relative ai contratti a termine. "Le misure sui contratti a tempo fino ad oggi introdotte, si sono dimostrate troppo rigide e poco funzionali. Le clausole messe in campo con l’ultimo decreto per il prolungamento, comunque limitato, del contratto a termine, ci sembrano strumenti utili a favore di entrambe le parti", sottolinea Baldi.