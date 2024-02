"Decisivo lo sguardo con occhi nuovi". Quel ponte tra impresa e informazione

Per il secondo anno TCA SpA partecipa all’iniziativa Cronisti in classe. Una scommessa che si rinnova, a conferma di quanto contino per il cammino di questa idea gli sponsor pronti a scendere in campo: e che ne sposano fino in fondo il significato e la missione, dimostrando di saper andare ben oltre i confini produttivi delle loro aziende L’impresa evidenzia come questo progetto sia rilevante, soprattutto in un mondo in cui, come ci racconta anche l’ultimo Global Risk Report, la cattiva informazione e la disinformazione, sono al primo posto, nella lista dei rischi, che riguardano noi essere umani.

"Non siamo insegnanti, ma abbiamo la netta sensazione che formare le persone giovanissime a un atteggiamento di conoscenza, costruzione di senso, soprattutto a una visione più critica del mondo e delle miriadi di informazioni che lo raccontano oggi, sia un elemento di base, per creare valore, soprattutto una società capace di risposte più efficaci, adeguate, alle tante sfide che viviamo e che ci aspettano", commenta Tommaso Chiarini, Direttore Generale di TCA SpA.

C’è una relazione veramente stretta tra informazione e visione che abbiamo delle cose, a cui facciamo riferimento nel pensare e decidere.

Costruire informazioni, significa selezionare e interpretare le notizie, renderle accessibili per un pubblico che le userà per farsi un’idea di mondo, sul quale fa ogni giorno delle scelte.

Cronisti in classe è un progetto che stimola i giovanissimi a essere protagonisti del costruire l’informazione ed è un’occasione importante. Lo è non solo per loro, ma anche per gli adulti, che godranno, grazie al progetto, di una finestra privilegiata. Gli sguardi dei ragazzi e delle ragazze infatti, sapranno probabilmente restituire, attraverso i progetti informativi, uno vista sul mondo, fatta da chi ha occhi nuovi, visioni diverse, rispetto al mondo raccontato ogni giorno dagli adulti.

Un’occasione di valore e arricchimento per tutti, a cui TCA SpA, che si occupa da quasi cinquanta anni di recuperare valori preziosissimi, materie prime, e dare loro nuova vita nell’economia e nei processi industriali di imprese di tutto il mondo, ha con piacere deciso di rinnovare il proprio sostegno.