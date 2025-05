Debutta "Via Fiorentina in festa". È la notte voluta da Confesercenti. Negozi aperti, giochi e spettacoli

AREZZONegozi aperti, tavoli in strada, trampolieri, spettacoli circensi dell’associazione scuola di circo Sottosopra, gonfiabili, baby dance e iniziative di animazione con balli, musica, stage di arti marziali, dj set, karaoke, esibizioni sportive di basket e taekwondo saranno le attrazione dell’evento organizzato per il 24 maggio da Confesercenti insieme ai commercianti di via Fiorentina. Si tratta della prima edizione di "Via Fiorentina in festa". Dalle ore 18 fino alla mezzanotte l’arteria di ingresso alla città si trasformerà in un’isola pedonale dall’altezza dell’incrocio con via Spallanzani fino all’Istituto statale di istruzione superiore Margaritone-Vasari di Arezzo. "È la prima edizione – dichiara Valeria Alvisi direttrice di Confesercenti – di un evento fortemente richiesto dai commercianti a testimonianza della voglia di essere protagonisti di una iniziativa utile a creare un momento di festa con la cittadinanza. L’associazione di categoria si è quindi messa a disposizione dei titolari delle attività sostenendoli in questa sfida di organizzare la prima edizione di Via Fiorentina in Festa"."Confesercenti ha sempre creduto nelle feste di strada" aggiunge il presidente di Confesercenti Arezzo Mario Landini "nella convinzione che rappresentino un momento di valorizzazione dei negozi e dei pubblici esercizi utili sia allo shopping ma soprattutto alla fidelizzazione della clientela. Le feste di strada sono l’occasione per essere protagonisti di un evento e per dare il benvenuto ai tantissimi visitatori che vorranno trascorrere con i commercianti una piacevole e divertente serata tra shopping, musica, balli, divertimento, sport e buon cibo"."Camera di Commercio di Arezzo-Siena sostiene da anni le iniziative" ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi "in grado di promuovere il commercio di vicinato Non poteva quindi mancare il nostro apporto". L’assessore alle attività produttive Simone Chierici ha sottolineato "l’importanza degli eventi di strada come iniziative utili a valorizzare i negozi e le attività economiche anima delle arterie commerciali e dei quartieri cittadini oltre che del centro storico. ‘Via Fiorentina in festa’ è la prima edizione di una manifestazione fortemente voluta dai commercianti della zona e Confesercenti ha organizzato l’evento".In questa direzione va la prima edizione di via Fiorentina in festa che si prepara a vivere la sua giornata di festa. Coinvolto anche l’Istituto statale di istruzione superiore Margaritone – Vasari di Arezzo. Gli studenti della scuola festeggeranno la conclusione dell’anno scolastico. Protagoniste saranno anche la scuola di ballo Manuel Accademy, la scuola di circo Sottosopra di Simona Serafini, la scuola di Basket Sba, la scuola di Taekwondo di Andrea Rescigno che animeranno la prima edizione di via Fiorentina in festa.