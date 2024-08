Dardano conquista anche il Times. Tredicesimo nella classifica top

Cucina tipica e piatti semplici con ingredienti genuini, come 41 anni fa. È questo il segreto di Trattoria Dardano, il ristorante situato nel cuore di Cortona che si è posizionato 13esimo nella classifica dei 28 ristoranti dove mangiare meglio in Europa. Per il report: "Where foodies eat on holiday: the top 28 places in the Med", ovvero "Dove i buongustai mangiano in vacanza: i 28 posti migliori nel Mediterraneo", viene annoverato anche il ristorante di Cortona. Dalla Spagna, passando per la Francia, l’Italia, la Grecia e Cipro, gli esperti del settore come ristoratori, chef e food blogger hanno consigliato i posti che, secondo loro, dovevano essere nominati in classifica. A suggerire la trattoria toscana è stata la chef inglese Ravinder Bhogal, proprietaria del ristorante Jikoni di Londra: "Bhogal è cliente ormai da qualche anno e sono contento che abbia suggerito il nostro ristorante, non ce lo saremmo mai aspettato", racconta Paolo Castelli, titolare insieme alla sorella Alessandra. La chef londinese racconta nell’articolo un piccolo aneddoto che descrive l’essenza del ristorante: "Vengo qui più volte alla settimana quando sono in vacanza in Toscana. Il cibo è semplice e generoso. Deliziose specialità regionali come la pasta con le lumache. Ma scelgo soprattutto il tiramisù. Non ha forma e viene servito direttamente da una grande ciotola da budino su un piatto dove viene adagiato: leggero, arioso, con un grande equilibrio di caffè e marsala. Una volta, quando ho chiesto una seconda porzione, il proprietario, Paolo Castelli, ha lasciato tutta la ciotola sul mio tavolo e ha detto: "Mettiti a bocca aperta"". Un’emozione unica per la famiglia Castelli: "Per noi è un privilegio essere stati scelti da The Times e un orgoglio che ci ripaga di tutti i sacrifici che facciamo ogni giorno". Ma sono altri i ristoranti italiani annoverati nella lista. All’ottavo posto l’Osteria del Gatto a Siena, al nono Langosteria Paraggi, in Liguria. Bisogna spostarsi nella Capitale per il decimo posto, la nota Salumeria Roscioli. All’undicesimo gradino Villa Crespi a Piedmont per poi passare al Lido Il Selvaggio di Sperlonga, Ristorante Andreina a Loreto, All’Osteria Bottega a Bologna. Il sedicesimo posto vede Amalfi con Lo Scoglio da Tommaso, il diciassettesimo il Ristorante Carmen Bay a Capalbio e infine Da Adolfo ad Amalfi conquista il diciottesimo posto.

Sofia Zuppa