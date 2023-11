Danza di scena. Ecco il cartellone del Mecenate

Torna la danza sul palcoscenico del teatro Mecenate di Arezzo. Presentata la stagione 202324 dove le storiche rassegne Invito di Sosta e Altre Danze si riuniscono in La danza che muove, un programma organico e inclusivo che si rivolge a un pubblico esteso, con cinque spettacoli, incontri con artisti e numerosi laboratori aperti a tutti, senza limiti di età. "In questi lunghi anni abbiamo dato al territorio aretino l’opportunità di conoscere questa meravigliosa arte e abbiamo orientato con gradualità il pubblico dando gli strumenti per distinguere e apprezzare i differenti ambiti di scrittura – spiega Sosta Palmizi - Dalla tradizione contemporanea d’autore a tratti più sofisticata, a esperienze multidisciplinari, a spettacoli rivolti alle piccole e alle giovani generazioni. La danza che muove evolve in questa direzione meno settorializzata, abbracciando la forza della qualità artistica e la trasversalità dei linguaggi, con la necessità e il desiderio di mettere al centro le giovani offrendo spunti di riscoperta del corpo, dell’ascolto e della relazione con gli altri". Si parte domenica 26 novembre alle 17 con Cenerentola di Zaches Teatro uno spettacolo adatto dai 5 anni che lunedì 27 novembre, alle 10 sarà proposto in matinée per le scuole. La regista Luana Gramegna rilegge in maniera originale la celebre fiaba dando vita ad uno spettacolo ricco di immaginazione e dal forte impatto visivo. Un’opera pluripremiata che unisce linguaggi del teatro, del movimento espressivo e della danza come antica presenza del rito iniziatico sotto le ceneri del racconto. Alcune coreografie di Jacopo Jenna in scena il 21 gennaio alle 17 e lunedì 22 gennaio alle 10 nel matinée. Luna e il suo Mostrogiramondo di Valentina Dal Mas sarà al Mecenate il 18 febbraio alle 17 spettacolo adatto dai 5 anni e lunedì 19 alle 10 per le scuole. Onde di Simona Bertozzi va in scena domenica 10 marzo alle17. Appuntamento con KLeuR+ di Dadodans Gaia Gonnelli il 14 aprile alle 17, spettacolo dai 2 anni che lunedì 15, alle 8:30 e alle 10:45 sarà per le scuole. La rassegna è a cura di Sosta Palmizi col contributo del Ministero della Cultura, Regione, Fondazione Cr Firenze, il sostegno di Comune e Fondazione Guido d’Arezzo.

Angela Baldi