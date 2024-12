"Dante e Beatrice: la resa dei conti" con Claudio Santori

Il Circolo Culturale "Dante Alighieri" celebra il 55° anniversario della fondazione dell’omonima Loggia. Per l’occasione la cittadinanza è invitata a partecipare alla lectio magistralis sul tema: "Dante e Beatrice: la resa dei conti" che si svolgerà con la presenza del Professor Claudio Santori. Sarà lui a trattare l’argomento tratterà oggi pomeriggio venerdì 13 alle ore 17,30 nella sede sociale del Circolo culturale Dante Alighieri che si trova in via Pescioni 2 ad Arezzo.

L’incontro sarà anche un’occasione per soffermarsi su alcuni aspetti del complesso simbolismo dantesco, normalmente trascurati dai dantisti di professione e cari invece agli artisti e ai poeti (Pascoli in testa con tre ponderosi saggi semisconosciuti) con fascinose interpretazioni esoteriche.

L’ingresso alla lectio magistralis è libero per tutti gli interessati. Durante l’incontro non solo la spiegazione di Claudio Santori, ma anche la proiezione di alcune diapositive e una clip sonora, appunto il "Dante parlante".