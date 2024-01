Dalla scuola per dj al manager degli eventi, i corsi di formazione

Arezzo Che Spacca Aps presenta i corsi di formazione musicale event management, home recording, musica d’insieme, musica popolare, pianoforte synth e armonia, scuola di dj. L’associazione di Promozione Sociale che dal 2018 promuove la cultura, l’arte e lo sviluppo delle maestranze nel mondo dello spettacolo, presenta i corsi di formazione musicale che si svolgeranno nell’Hub Malpighi, centro multifunzionale di via Fiorentina 329. I corsi, rivolti a persone di tutte le età e livelli di preparazione, sono tenuti da professionisti del settore e si propongono di fornire le competenze necessarie a intraprendere una carriera professionale o semplicemente per approfondire la propria conoscenza nel mondo della musica. Il Presidente Francesco Checcacci dichiara: "Il cuore pulsante dell’ Hub Malpighi e della filosofia di Arezzo Che Spacca è la formazione: saranno i nostri stessi utenti ad educare le generazioni future al lavoro nel mondo dello spettacolo, della cultura e della sfera sociale tutta, per rendere il mondo in cui viviamo migliore. I corsi dell’Hub Malpighi sono pensati come rafforzamento a realtà già esistenti, per questo vengono proposte attività che in città non vengono svolte, con particolare focus sull’arte e sulle sue maestranze. Il metodo educativo utilizzato è quello Peer to Peer: crediamo fermamente in un processo di trasmissione di conoscenze ed esperienze tra membri di un gruppo alla pari, dove è lo studente ad essere al centro del sistema educativo, e non il docente." I corsi proposti sono: Event Management con Francesco Checcacci: per imparare a organizzare eventi. Home Recording con Mattia Tartaglia: tra gli argomenti cardine la Fonia. Musica d’Insieme con Ivan Elefante: corso mirato all’acquisizione e allo sviluppo di competenze legate a tutti gli aspetti riguardanti il suonare insieme. Musica Popolare con Silvio Trotta, piano Synth e Armonia con Alberto Nepi, scuola di dj con Franky Marsili. I corsi partiranno da metà febbraio 2024.