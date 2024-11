Dalla festa dell’olio alla solidarietà. Domenica con Calcit e gastronomia

Lucignano torna a proporre una giornata ricca di eventi per celebrare l’arte e le eccellenze del territorio con un occhio attento alla solidarietà. Due le iniziative che animeranno il pomeriggio di oggi, 17 novembre, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di vivere momenti di cultura e convivialità. Alle ore 17, al Teatro Rosini, il gruppo tutto al femminile "Bettolle in Rosa" presenterà lo spettacolo teatrale "Col Senno di poi". Questo progetto, nato con l’intento di sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica e sull’importanza della diagnosi precoce, porta in scena un racconto intimo e profondo sul valore della vita e della resilienza. Con la sceneggiatura e la regia di Sabrina Civitelli, lo spettacolo vede la partecipazione delle interpreti Rosanna Batino, Vilma Maccioni, Lorella Fanotti, e altri talenti locali. "La rappresentazione – confermano le organizzatrici - promette di emozionare il pubblico con un linguaggio che mescola ironia e riflessione. Le offerte raccolte che saranno raccolte durante lo spettacolo saranno devolute a sostegno del Calcit Valdichiana, per continuare a supportare i servizi essenziali per i pazienti oncologici del territorio. Tra i progetti che il Calcit sta portando avanti, per esempio, c’è "Prendiamoci Cura di chi si prende cura", nato un anno fa, per sostenere caregiver e familiari che assistono a domicilio un paziente in cure palliative. Un altro importante progetto è quello legato alla borsa di studio per la presenza di uno psico-oncologo per sostegno ai pazienti oncologici, in cure palliative ed ai loro familiari. Parallelamente, dalle ore 16:00, l’iniziativa "Andar per Frantoi e Mercatini 2024" animerà la Sala Consiliare e il Chiostro di San Francesco con la Grande Festa dell’Olio Nuovo in Valdichiana – Clanis Oleum. Gli ospiti potranno partecipare a una degustazione guidata di oli extravergine di oliva locali, messa a confronto con un olio Evo della grande distribuzione. Attraverso l’assaggio, condotto da esperti, sarà possibile scoprire le caratteristiche sensoriali e gustative degli oli di alta qualità della Valdichiana. Alle 18:00, il Chiostro di San Francesco ospiterà una degustazione di bruschette accompagnata dalla vendita dell’olio di Lucignano, offrendo così un’occasione per apprezzare i prodotti tipici della stagione. Una giornata che coniuga cultura e tradizione gastronomica, celebrando il teatro e le eccellenze culinarie locali in un contesto suggestivo.