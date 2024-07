Dalla Battitura alla birra. Domenica di feste paesane

Domenica estiva di sagre e feste paesane. Ultimo giorno oggi 21 luglio al Campo Sportivo di Albergo, con la 49° edizione della Sagra del Crostino. Stasera alle 20 cena alla sagra, alle 21.45 ballo con l’orchestra Andrea Bianchini e alle 22.30 Trash Party e Dj di Set Lorenzo&Giorgio. Prosegue oggi e fino a domenica 28 luglio ad Alberoro, la Sagra del Cocomero. Stasera dalle 20 cena ai giardini e alle 21.30 ballo con l’Orchestra Ritmika Band. La festa riparte da mercoledì 24 con la Serata Paella & Sangria e prosegue fino a domenica 28 con lusica e karaoke e il Trio Beppe Marco Roby. Ultimo giorno oggi a Pieve Santo Stefano, con la 20° edizione di Arbarcollo ma non mollo - Beer Festival. L’ultima di tre giornate ricche di musica ed eventi in cui saranno attivi stand gastronomici con prodotti tipici locali, tortelli, ciacce fritte, e tanto altro ancora. Stamani alle 9 biciclettata e camminata nei sentieri e pranzo per i partecipanti presso gli stand. Alle 18.30 apertura stand e alle 22 Briachi Friday. Oggi Gusti di Strada e Motorbike Event a Bibbiena con Street Food, birre artigianali e stand aperti sia a pranzo che cena. Torna la Sagra dei Maccheroni e dell’Ocio al Forno a Ruscello con la Rievocazione storica della Mietitura e Battitura del grano. Oggi la manifestazione che ripropone scene di vita e di lavoro nonché i piatti e i sapori tradizionali dell’antica civiltà contadina del territorio aretino presenta carri trainati da buoi e asini, aratri, forconi, semina con la falce, mietitura e battitura del grano. Stasera ballo con l’orchestra Matteo Bensi. Ultimo giorno a Perelli di Bucine, con la 24° edizione della Vecchia Battitura del Grano.