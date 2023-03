Dal rap duro a Sorrenti Ecco Salmo, l’anti Fedez Al Mengo un re anni ’70 con i Cugini di Campagna

di Alberto Pierini

Anima mia torna a casa sua: anzi la nostra. Perché uno dei pezzi simbolo degli anni ’70, pur osteggiato con veemenza dal mondo rock, esploderà, o magari semplicemente risuonerà, sotto le piante secolari del Prato. Paco Mengozzi, l’uomo del Mengo, sta componendo il mosaico del festival estivo.

E tra le tesserine ci sarà quasi certamente posto anche per i Cugini di Campagna. Sdoganati qualche anno fa da una delle trasmissioni più seguite della Rai, che non a caso si chiamava Anima Mia e correva sul tandem di Fabio Fazio e Claudio Baglioni. E ora rilanciati in grande stile da Sanremo, dove addirittura sono stati esaltati dalla critica, roba che negli anni ’70 sarebbe stata impensabile.

Dovrebbero essere al Mengo domenica 9 luglio: la giornata in più del Festival, quella che allunga il percorso della manifestazione. Una serata pop in omaggio al pubblico, non figurano tra quelle a pagamento. E il cerchio si chiude.

Perché a Sanremo i Cugini avevano portato un pezzo, "Lettera 22", uno dei più riusciti e firmato da una coppia con fortissimi legami aretini: La Rappresentante di Lista, la punta di diamante dell’etichetta Woodworm, che proprio a Sanremo ha avuto un effetto volano a livello nazionale. Il mosaico proprio intorno a Sanremo si va componendo: perché Mengozzi pesca a volontà nel lago del Festival. Ultima conferma? Il nome forte di sabato 8, una di quelle serate che è invece davvero a pagamento, con vendita di biglietti partita.

E’ Salmo, quarantenne doc ma con forte presa nel mondo dei più giovani. Un rapper, ma di quelli di scuola americana o quasi. Un rap duro, verrebbe da dire mutuando il termine dal rock, che si alimenta di hip hop. Una sorta di cerniera tra il rap e il rock. E che nella m,gliore versione del rock, ma anche del rap, si porta dietro le sue brave polemiche.

L’artista è finito qualche volta nel mirino della cronaca per alcuni dei suoi testi ma anche delle sue scelte: come quella di un concerto ad Olbia, nella sua Sardegna, tra l’altro di beneficenza ma organizzato in uno dei momenti nei quali le regole Covid erano ancora stringenti. E allora si trovò contro Fedez, uno dei nomi di punta del rap, tanto da far parlaRe alcuni di anti-Fedez. Ma resta un artista di grande seguito, protagonista come ospite speciale all’ultimo Sanremo.

Serate d’estate. Sotto le stelle. O figli delle stelle: un altro dei protagonisti dietro l’angolo è proprio lui, Alan Sorrenti, un altro cantant di culto degli anni ’70 e ’80. Oggi è settantenne ma la carica melodica resta quella e la proporrà, se l’operazione andrà in porto nella lunga serata della domenica. Alla quale potrebbero portare il loro contributo anche i Planet Funk, fine anni ’90, per un evento che partirà nel tardo pomeriggio per proseguire fino a notte.

Notte d’estate, notte all’ombra del Prato.