Da sabato torna la gara dello Spino Ecco tutti i percorsi alternativi

Un weekend tutto in salita per chi voglia andare al Santuario della Verna. Sabato 20 sarà chiuso, per gara motociclistica e che gara: la garta di velocità in salita dello Spino. Il tratto di strada tra Pieve Santo Stefano e Chiusi della Verna in prossimità del bivio Caprese Michelangelo. E questo dalle 8,15 alle 19,00. IL giorno dopo il bis e sempre per lo stesso motivo.

Quindi? Vengono segnalate le possibili alternative.

Per raggiungere il Santuario arrivando da Perugia lasciare la superstrada E45 all’uscita di Sansepolcro e proseguire in direzione di Anghiari. Qui seguire le indicazioni per Caprese e da Caprese quelle per Chiusi. Arrivando da Cesena uscire a Pieve Santo Stefano, proseguire per il Passo dei Mandrioli – Badia Prataglia e da Badia avanti fidandosi della segnaletica per Chiusi della Verna.

Ma c’è un’alternativa. Quella di uscire dalla E45 a Sansepolcro, proseguire verso Anghiari e da qui sempre verso Caprese e quindi Chiusi. Le alternative, sia chiaro, non sono esattamente la stessa cosa: in genere c’è da tenere in conto un tempo di percorrenza maggiore di circa 30 minuti.

Arrivando in macchina (con il pullman è meglio di no) dalla E45 o da nord o da sud l’uscita più raccomandata è quella di Pieve ma proseguendo per Sigliano, Caprese e Passo dello Spino. Tutto molto tortuoso ma questa è la road map