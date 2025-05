Da "Manette" a motoclub. Parte oggi il primo raduno della nuova federazione

di Massimo BagiardiCASTELFRANCOUn evento decisamente diverso dai soliti canoni. Il motoraduno "Le Manette del Valdarno" quest’anno assume un valore del tutto particolare: ospiterà infatti il primo raduno nazionale del neonato motoclub federato "Le Manette Mc". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castelfranco Piandiscò e con la collaborazione dell’associazione Arkadia Onlus, si svolgerà da oggi al 2 giugno e coinvolgerà l’intero territorio valdarnese. Dopo anni di attività con un’unica sigla nazionale, "Le Manette del Valdarno", il movimento si è trasformato in una federazione di motoclub locali a cui aderiscono anche "Zena a Manetta" di Genova e Berghem a Manetta di Bergamo ma con sede ad Almè. Grande la partecipazione di motoclub provenienti da Spagna e Portogallo, composti da appartenenti alle forze dell’ordine di quei Paesi. Stasera verranno accolti centinaia di motociclisti che alloggeranno in strutture ricettive del territorio nei comuni di Castelfranco-Piandiscò, Terranuova e Loro Ciuffenna grazie anche al supporto logistico dell’associazione Arkadia. Il tour panoramico partirà domani alle 08.30 da Piazza Vittorio Emanuele a Castelfranco di Sopra.I partecipanti raggiungeranno Cortona e quindi Castiglion Fiorentino, dove la Contrada Cassero li ospiterà per il pranzo nel contesto della celebre Festa Medievale. Lunedì, poi, ultimo giorno del raduno, quando il gruppo ripartirà da Castelfranco per un’ultima escursione motociclistica che porterà i partecipanti a San Leolino, suggestivo borgo nel Comune di Bucine. Come da tradizione, l’evento avrà anche una forte valenza solidale: il ricavato sarà destinato a ONaOMAC (Fondazione Orfani e Vedove dell’Arma dei Carabinieri), Arkadia, l’associazione "La Piazzetta" di Pulicciano e altri enti e realtà del territorio. Dal 2009 ad oggi, "Le Manette del Valdarno", iscritta al Runts, ha donato oltre 130 mila euro in beneficenza e si pongono come primario obiettivo quello di poter aiutare, sempre più concretamente, coloro che confidano anche su questi supporti economici per combattere le difficoltà di tutti i giorni.