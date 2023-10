"Cupola e Cupole", i segreti dell’architettura con Mandelli e Corazzi

Stamani alle 10:45 al Castello del Landino di Borgo alla Collina, l’Accademia Casentinese organizza la conferenza dal titolo "Cupola e Cupole" di Emma Mandelli, Presidente dell’Accademia, Università di Firenze, e Roberto Corazzi, Università di Firenze. Emma Mandelli, professore ordinario del raggruppamento Icar17 "Disegno", docente di rilievo dell’architettura e dell’ambiente presso la facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze, è in pensione dal novembre del 2010 per raggiunto limite di età con medaglia d’oro e menzione alla carriera da parte dell’Università degli studi di Firenze. Autore di articoli, saggi e volumi di interesse scientifico per la conservazione e conoscenza dei beni storici, ha al suo attivo più di 100 pubblicazioni scientifiche a carattere nazionale ed internazionale. Roberto Corazzi attualmente continua nella ricerca sulla Cupola del Brunelleschi e in particolare in collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore ha organizzato ed organizza vari video in cui vengono realizzati viaggi virtuali all’interno della Cupola ed in particolare per il 2024 vengono realizzate delle immagini disegnate su un pannello trasparente traguardando la Cupola da vari punti di osservazione e in cui è possibile vederla in maniera chiara in tutti i suoi particolari architettonici e cromatici.

Mandelli e Corazzi, da colleghi e ricercatori, hanno portato avanti studi sulle cupole e curato, in collaborazione con enti e associazioni, un convegno internazionale sull’argomento. Nella premessa della conferenza, di cui si occuperà Emma Mandelli, si parla dell’architettura della cupola, che veniva considerata come ‘figura’ del cosmo, del potere, della natura, e quindi considerata linguaggio, e solo funzionalmente costruzione. Il simbolo è direttamente collegabile all’impianto delle architetture centrali. Successivamente saranno indicate da Roberto Corazzi le caratteristiche delle due cupole, Santa Maria del Fiore e Basilica dell’Umiltà.