Csi, al via “Oratori in festa”

Arezzo, 19 maggio 2023 – Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Terontola e l’Oratorio “La Gagliarda” organizzano per sabato 17 giugno l’evento “Oratori in Festa”, dedicato a tutti i bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni.

Un evento patrocinato dal Comune di Cortona. Una giornata all’insegna dello sport con Calcio a 5, Beach Volley, Tennis, Pattinaggio, Corsa con i Sacchi e giochi ludici. L’apertura sarà per le ore 15:00 con la consegna all’ingresso di gadget omaggiati dal gruppo donatori di sangue Fratres. Alle ore 18:00, dopo tre ore di attività, si svolgerà la Santa Messa all’oratorio; successivamente, alle 19:00, incontro di calcio a 5 tra Cam Cortona e l’Aps Pionta Arezzo mentre dopo la cena ci sarà l’esibizione della società di pattinaggio artistico a rotelle ASD Skate Trasimeno.

La manifestazione torna dopo un anno di assenza, per questo è soddisfatto l’ideatore, Gian Carlo Alunno Paradisi, quando ne parla: “Una giornata all’insegna dello sport dedicata agli oratori. Tutti possono partecipare, sarebbe bello vedere le famiglie rivivere questi spazi con lo spirito vivo degli oratori, in passato luoghi di formazione; cosi deve tornare ad essere o almeno noi auspichiamo che sarà così. Speriamo nella partecipazione di tante famiglie dato che non puntiamo su un ricavato economico, ma nella gioia della pura solidarietà. La giornata è importante infatti non solo per lo spirito di aggregazione ma soprattutto per la presenza del Gruppo Donatori FRATRES il cui scopo sarà sensibilizzare i partecipanti sull’importanza che la donazione del sangue ha per tutta la comunità.”