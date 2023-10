Crollo del solaio al Marconi: "Lavori finiti entro l’anno"

di Massimo Bagiardi

"Entro la fine dell’anno gli studenti potranno rientrare all’interno delle loro aule". Ci ha messo la faccia ieri mattina il presidente della Provincia Alessandro Polcri, arrivato a per un sopralluogo all’interno dell’istituto scolastico Marconi dichiarato inagibile, lo scorso 14 settembre, a causa del crollo del solaio e del controsoffitto di un’aula che ha costretto poco meno di 500 studenti a traslocare altrove, 100 di questi a Montevarchi all’interno del centro pastorale Guido Guerra e i restanti 360, dopo qualche giorno di presenza all’Itt Ferraris, seguono dall’inizio della settimana le lezioni tramite la didattica a distanza. "Abbiamo fatto questo sopralluogo – afferma Polcri – con i consiglieri di maggioranza e minoranza, oltre alle sindaco e ai responsabili scolastici, per avere un quadro più completo di quello che è a accaduto. La criticità riguarda soprattutto un’aula, ce ne sono altre due dove c’è un rischio più alto ma solo su elementi strutturali secondari in cui interverremo con sistemi di contenimento per evitare in un futuro ulteriori problematiche. Il messaggio che posso lanciare è quello che la struttura di per sé è sana e i problemi riguardano soltanto una piccola porzione".

Azzardare una data di rientro nelle aule è praticamente impossibile ma entro la fine dell’anno tutto dovrebbe ritornare alla completa normalità: "Non posso dare una data precisa per il rientro completo a scuola, noi abbiamo già ordinato il materiale, che arriverà entro 20-30 giorni e individuato la ditta che si occuperà dei lavori ma solo in maniera graduale gli studenti torneranno nelle aule entro qualche settimana". Sarà complessivamente un’operazione da oltre 150 mila euro. Assieme a Polcri erano presenti ieri mattina il preside dell’istituto Roberto Santi, il sindaco Valentina Vadi, l’assessore alle politiche sociali, all’istruzione e welfare Nadia Garuglieri oltre ad una nutrita rappresentanza dei genitori. Ma è proprio il primo cittadino sangiovannese a lanciare una frecciata alla Provincia e, indirettamente, all’ex presidente Silvia Chiassai Martini: "Siamo pronti a mettere a disposizione alcune sedi qualora ci fosse bisogno di fare dei traslochi momentanei ma auspico che la provincia intervenga in via definitiva e rapidamente su queste strutture. Quando era presidente Chiassai Martini sono stati trovati fondi importanti per l’ampliamento dell’Isis di Montevarchi, adesso mi aspetto che venga fatto altrettanto. La valutazione di qualche anno fa non ha tenuto conto che c’erano delle scuole nel Valdarno che avevano una priorità maggiore rispetto a quella di Montevarchi".