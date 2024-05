Croce Rossa, due nuovi mezzi. Gradassi: "Ancora più operativi"

Centosessanta anni di Croce Rossa e 145 di Croce Rossa ad Arezzo. E’ stata una giornata di festa ieri, nella sede in via Raffaello Sanzio. A coronare i festeggiamenti per gli anni di impegno sul territorio due preziose donazioni. "Una festa non solo della nostra associazione, ma di tutti i cittadini di Arezzo a cui questi nuovi mezzi appartengono, e per cui sono in servizio" ha spiegato il presidente Luca Gradassi. Due i mezzi donati alla Croce Rossa "grazie alla generosità di Estra, rappresentata da Giovanni Grazzini, al Parco Giochi Peter Pan dell’amico Gabriele Donnini e ad un altro benefattore che per sua scelta e volontà è voluto rimanere anonimo" continua il presidente Gradassi. "Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile; grazie al loro contributo possiamo essere più operativi e tempestivi per ogni richiesta di soccorso o di trasporto sanitario".