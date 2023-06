Cristina con i Gem Boy Notte di musica e cartoni

La notte più attesa dell’anno è finalmente arrivata. "Una Notte a Terranuova" lancia gli eventi dell’estate valdarnese e lo fa con una madrina d’eccezione, l’intramontabile Cristina D’Avena. L’inizio della festa è fissato per le 19,30 di questa sera, quando piazza della Repubblica verrà invasa dai banchi dello street food. Sul palco centrale, ad aprire le danze, si alterneranno Stranobakkano e Nord Sud Ovest Trash. Alle 21,30 spetterà all’indimenticabile interprete delle sigle dei cartoni animati far ballare il centro storico della città di Poggio. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Materiali Sonori e CommArt, l’associazione dei commercianti e degli artigiani. Per il concerto di D’Avena, ad ingresso libero, sono attese centinaia di persone. Dopo l’interruzione per due anni a causa dell’emergenza pandemica, il tradizionale appuntamento annuale con la musica è tornato a grande richiesta lo scorso anno ospitando il cantautore Pago. La cantante bolognese sarà affiancata nella performance di stasera dagli ormai inseparabili Gem Boy, il gruppo rock-demenziale famoso per la creazione di cover-parodia proprio dei brani delle sigle tv. Cristina D’Avena torna a Terranuova dopo il successo dell’edizione 2018 che la vide protagonista assoluta in una piazza straripante di fan, generazioni magari lontanissime ma legate tra loro dalle colonne sonore dell’infanzia. Da piccoli la routine del dopo scuola era semplice: si tornava a casa, si pranzava oppure si faceva merenda e prima di addentrarsi nella giungla dei compiti lo svago era uno solo, accendere la televisione e sintonizzarsi sulle reti commerciali per assistere alle nuove puntate di Kiss Me Licia, Dragon Ball, Detective Conan, Holly e Benji o Mila e Shiro. Per non parlare di Occhi di Gatto, Lady Oscar, i Pokèmon e All’arrembaggio!.

E il giorno successivo, tutti a commentare le ultime novità dei propri cartoon preferiti. Un’abitudine quotidiana scandita dalle sigle dei programmi per bambini e ragazzi, cantate dalla voce inconfondibile dell’artista che ha fatto il suo esordio all’età di 4 anni con "Il valzer del moscerino", terzo posto allo Zecchino d’Oro 1968. Cristina D’Avena è nell’immaginario collettivo l’icona musicale che ha accompagnato l’infanzia degli italiani. Per lei tutti i decenni, a partire dagli anni Ottanta, sono stati contornati da successi. Terranuova questa sera decide di tornare bambina per accogliere un personaggio cult capace di coinvolgere e far sognare.

Francesco Tozzi