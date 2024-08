Cristicchi e Amara. Successo di pubblico

Tutto esaurito lunedì sera in piazza Masaccio a San Giovanni per il concerto di Simone Cristicchi e Amara. I due artisti hanno proposto il loro spettacolo mistico per Battiato "Torneremo ancora", un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario nel tempo in cui viviamo. 1.000 persone per una esibizione straordinaria, interrotta da tanti applausi. Un omaggio ad uno dei più grandi cantautori della storia italiana, Franco Battiato e un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Battiato ha lasciato un patrimonio inestimabile, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale "L’ombra della Luce" alla struggente "La cura", passando per "E ti vengo a cercare" fino a "Torneremo ancora", il suo ultimo brano inciso e che ha dato il titolo al concerto. Cristicchi e Amara sono stati accompagnati dal maestro Valter Sivilotti al piano e da i solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone.L’evento musicale è stato organizzato dal comune di San Giovanni Valdarno con Materiali sonori per il Festival Orientoccidente.