Cristicchi e Amara a Romena. Concerto alle stelle per San Lorenzo

Un concerto alle stelle nella notte più stellata dell’anno. Per San Lorenzo arrivano a Romena Simone Cristicchi e Amara. Appuntamento sabato 10 agosto alle 21 per vivere una notte di San Lorenzo speciale, nel segno della musica, in un ambiente naturale mozzafiato. È questa la proposta della Fraternità di Romena ornaizzata nel grande prato della pieve romanica, con una meravigliosa vista sul Casentino. Qui è in programma appunto il “Concerto alle stelle” di Simone Cristicchi e Amara con orchestra.

I due artisti sono infatti molto legati a Romena e hanno deciso di regalarle un evento in data unica e in esclusiva. Nella serata del 10 agosto ad accompagnarli sarà Oida, l’Orchestra instabile di Arezzo diretta dal maestro Valter Sivilotti.

"Romena – ha detto Simone Cristicchi - è un luogo che amiamo tantissimo. Un anno fa qui abbiamo proposto ‘Torneremo ancora’, il concerto mistico per Franco Battiato. Da allora abbiamo pensato a come poter respirare ancora una volta quell’atmosfera magica. E così abbiamo immaginato un altro evento speciale sul prato della pieve, con un’orchestra sinfonica e con le nostre canzoni arrangiate dal maestro Valter Sivilotti". Sabato 10 agosto, dunque, appuntamento per un evento indimenticabile,sul tappeto d’erba accanto alla pieve millenaria di Romena, sotto un cielo di stelle. Ma non è finita qui. Simone Cristicchi e Amara torneranno poi ad Arezzo e lo faranno con il loro Concerto Mistico per Franco Battiato (lo stesso proposto proprio un anno fa a Romena) il prossimo 26 agosto in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, un evento nell’ambito di Orientoccidente.

